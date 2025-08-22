WM in Rio: Varfolomeev dominiert Quali – Gold-Flut winkt!

SID 22.08.2025 • 06:02 Uhr Die fünfmalige Weltmeisterin von 2023 überzeugt in der Qualifikation in allen Disziplinen.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro ihre Gold-Ambitionen in allen Disziplinen untermauert. In der Qualifikation lag sie im Mehrkampf mit 92,850 Punkten souverän vor der Ukrainerin Tasia Onofriitschuk (90.150 Punkte) und geht als klare Favoritin in das Finale. Nach dem sie tags zuvor bereits die Bestwerte mit dem Ball und Reifen erreichte hatte, löste die 18-Jährige auch mit Band und Keulen jeweils als Punktbeste ihr Ticket für die Medaillenentscheidung.

Varfolomeev in allen Finals – Simakova überzeugt ebenfalls

„Ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag und der gesamten Quali“, sagte Varfolomeev: „Ich habe mich für alle Finals und das Mehrkampffinale qualifizieren können. Das war mein Ziel. Nun schaue ich konzentriert auf die nächsten Tage.“ Ihre Teamkollegin Anastasia Simakova erreichte als Siebte ebenfalls das Finale im Mehrkampf, außerdem qualifizierte sie sich für die Einzelfinals mit dem Reifen und dem Band.

