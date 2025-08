Speedklettern-Rekord: Carmanns knackt 5-Sekunden-Marke

Speedklettern: 15 Meter in 4,64 Sekunden

Beim Speedklettern müssen Athletinnen und Athleten so schnell wie möglich eine weltweit standardisierte 15 Meter hohe Wand nach oben klettern. Der Weltrekord bei den Männern steht seit dem Weltcup im Mai auf Bali bei 4,64 Sekunden - aufgestellt von Olympiasieger Samuel Watson aus den USA. Mit ihm trainiert Carmanns in Salt Lake City.

Gänsehaut-Kulisse vor der Frauenkirche beflügelt Carmanns

„Ich bin sprachlos. Ich habe noch nie so eine Stimmung bei einem nationalen Wettkampf gehabt. Das hat mich am Ende beflügelt. Es ist unbeschreiblich“, sagte Carmanns nach dem Wettkampf vor der Frauenkirche in der ARD. Bei den Junioren war er 2023 Europameister und 2022 WM-Dritter in der seit Paris 2024 olympischen Einzel-Disziplin geworden.