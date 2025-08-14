Schock! Turnstar Rebeca Andrade sagt WM 2025 in Jakarta ab

SID 14.08.2025 • 08:37 Uhr Die Brasilianerin wird in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten, dem Bodenturnen kehrt sie gänzlich den Rücken.

Die brasilianische Weltklasse-Turnerin und zweimalige Olympiasiegerin Rebeca Andrade wird nicht an den Weltmeisterschaften im indonesischen Jakarta im Herbst (19. bis 25. Oktober) teilnehmen. Das bestätigte ihr Team der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wolle die 26-Jährige eine Wettkampfpause einlegen und erst im kommenden Jahr wieder an Wettbewerben teilnehmen.

Andrade schont sich für 2026 – Olympia-Quali rückt näher

„2026 haben wir sehr wichtige Verpflichtungen“, hatte ihr Trainer Francisco Porath zuvor in der TV-Sendung Globo Esporte gesagt, „die Olympia-Qualifikationsphase steht kurz bevor.“ Am Dienstag hatte Andrade bereits angekündigt, dass sie künftig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an Boden-Wettkämpfen teilnehmen werde, da dies ihren Körper zu stark belaste.

Rekord-Olympionikin: Andrade sammelt Medaillen wie keine andere