WM-Schock 2025: Nackenverletzung stoppt Turner Milan Hosseini

Turnen: Hosseini fällt für WM aus

Der 24-Jährige hat mit Nackenbeschwerden zu kämpfen und verpasst daher den Saisonhöhepunkt in Indonesien.
Muss eine Verletzungspause einlegen: Milan Hosseini
SID
Turner Milan Hosseini wird die Weltmeisterschaften in Jakarta (19. bis 25. Oktober) verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, ist der 24-Jährige wegen anhaltender Nackenbeschwerden gezwungen, eine Pause einzulegen. Daher fehlt er bei der WM-Qualifikation Ende September in Saarbrücken. Somit ist auch eine Teilnahme am Großereignis in Indonesien nicht mehr möglich.

"Ich habe seit dem Weltcup in Cottbus im Februar Beschwerden und hoffe, dass es sich bessert, wenn ich die Belastung zurückschraube", sagte der EM-Bronzemedaillen-Gewinner von 2023, "spätestens zum neuen Jahr will ich dann wieder voll angreifen."

