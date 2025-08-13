WM-Schock 2025: Nackenverletzung stoppt Turner Milan Hosseini

SID 13.08.2025 • 11:53 Uhr Der 24-Jährige hat mit Nackenbeschwerden zu kämpfen und verpasst daher den Saisonhöhepunkt in Indonesien.

Turner Milan Hosseini wird die Weltmeisterschaften in Jakarta (19. bis 25. Oktober) verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, ist der 24-Jährige wegen anhaltender Nackenbeschwerden gezwungen, eine Pause einzulegen. Daher fehlt er bei der WM-Qualifikation Ende September in Saarbrücken. Somit ist auch eine Teilnahme am Großereignis in Indonesien nicht mehr möglich.

