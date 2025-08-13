WM-Schock 2025: Nackenverletzung stoppt Turner Milan Hosseini

Turner Milan Hosseini wird die Weltmeisterschaften in Jakarta (19. bis 25. Oktober) verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, ist der 24-Jährige wegen anhaltender Nackenbeschwerden gezwungen, eine Pause einzulegen. Daher fehlt er bei der WM-Qualifikation Ende September in Saarbrücken. Somit ist auch eine Teilnahme am Großereignis in Indonesien nicht mehr möglich.
Turnen: Hosseini fällt für WM aus
Der 24-Jährige hat mit Nackenbeschwerden zu kämpfen und verpasst daher den Saisonhöhepunkt in Indonesien.
Muss eine Verletzungspause einlegen: Milan Hosseini
"Ich habe seit dem Weltcup in Cottbus im Februar Beschwerden und hoffe, dass es sich bessert, wenn ich die Belastung zurückschraube", sagte der EM-Bronzemedaillen-Gewinner von 2023, "spätestens zum neuen Jahr will ich dann wieder voll angreifen."