Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BUNDESLIGA
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
US-SPORT
HANDBALL
BASKETBALL
DARTS
RADSPORT
TENNIS
HOCKEY-EM
3. LIGA
MEHR
Mehr
Sportmix>

Turn-Star Bonicelli nach Horror-Sturz: Rücktransport nach Mailand

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bonicelli nach Mailand verlegt

Der italienische Turner verunfallte vor zweieinhalb Wochen folgenschwer.
Turner Lorenzo Bonicelli
Turner Lorenzo Bonicelli
© IMAGO / ABACAPRESS/SID/IMAGO/IPA Sport/ABACA
SID
Der italienische Turner verunfallte vor zweieinhalb Wochen folgenschwer.

Der italienische Turner Lorenzo Bonicelli ist nach seinem schweren Unfall bei den World University Games nach Mailand verlegt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Ambulanzflugzeug brachte den 23-Jährigen am Donnerstag vom Universitätsklinikum in Essen, wo er seit über zwei Wochen behandelt worden war, in sein Heimatland. Das teilte der italienische Turnverband (FGI) am Freitag mit.

Weiterbehandlung in Mailänder Neurochirurgie

Der Turner habe den Transport gut überstanden und sei „während der gesamten Reise bei Bewusstsein gewesen“, hieß es in der Verbandsmitteilung. Seine Familie und Freundin hätten ihn begleitet. Im Niguarda-Krankenhaus in Mailand wird Bonicelli nun auf der neurochirurgischen Station weiterbehandelt.

Sturz in der Qualifikation und Not-OP

Der Italiener war am 23. Juli bei der Qualifikation im Geräteturnen in Essen bei den globalen Wettkämpfen für Studierende zwischen 18 und 25 Jahren folgenschwer gestürzt. Im Anschluss musste Bonicelli am Halswirbel notoperiert werden. Zwei Tage nach dem Unfall wurde er aus dem künstlichen Koma erweckt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite