Turn-Star Bonicelli nach Horror-Sturz: Rücktransport nach Mailand

SID 08.08.2025 • 10:09 Uhr Der italienische Turner verunfallte vor zweieinhalb Wochen folgenschwer.

Der italienische Turner Lorenzo Bonicelli ist nach seinem schweren Unfall bei den World University Games nach Mailand verlegt worden.

Ein Ambulanzflugzeug brachte den 23-Jährigen am Donnerstag vom Universitätsklinikum in Essen, wo er seit über zwei Wochen behandelt worden war, in sein Heimatland. Das teilte der italienische Turnverband (FGI) am Freitag mit.

Weiterbehandlung in Mailänder Neurochirurgie

Der Turner habe den Transport gut überstanden und sei „während der gesamten Reise bei Bewusstsein gewesen“, hieß es in der Verbandsmitteilung. Seine Familie und Freundin hätten ihn begleitet. Im Niguarda-Krankenhaus in Mailand wird Bonicelli nun auf der neurochirurgischen Station weiterbehandelt.

Sturz in der Qualifikation und Not-OP