Van Almsick über Essstörungen: "Eher häufiger geworden"

13.08.2025

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick hat die Folgen ihrer Essstörung bis heute nicht ganz überwunden.

„Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse“, sagte die 47-Jährige der Zeitschrift Gala.

Essstörung schon während der Karriere

Van Almsick hatte die Störung während ihrer Karriere entwickelt. Bei Olympia 1992 hatte sie im Alter von nur 14 Jahren Silber über 200 Meter Freistil gewonnen und wurde in kürzester Zeit zu einem gesamtdeutschen Sportstar.

„Als Held hat man keine Makel - so dachte ich“, sagte sie in einem weiteren Interview der Bild am Sonntag: „Und als Heldin erzähle ich auch niemandem, wo meine Schwachstelle ist, und weise andere Leute darauf hin, dass ich eigentlich ein großes Problem habe. Es war schwierig, nach außen hin die Starke zu geben, während ich innerlich das Gefühl hatte, dass mir alles zu viel ist und es in die falsche Richtung geht.“

