World Games 2025: Doppel-Gold! Deutsche Kanupolo-Helden

SID 16.08.2025 • 18:33 Uhr Erst sichern sich die deutschen Frauen in Chengu/China Gold, dann ziehen die Männer nach.

Die deutschen Kanupolo-Teams haben am vorletzten Tag der World Games in Chengdu eine doppelte Gold-Party gefeiert. Erst gewann die Frauen-Auswahl das Endspiel gegen Weltmeister Neuseeland mit 4:0, dann zogen die Männer durch einen 3:1-Finalsieg gegen Italien nach.

Frauen-Sieg beflügelt: Deutsches Team feiert gemeinsamen World-Games-Triumph 2025

„Die World Games zu gewinnen ist der größte Traum, den wir in unserem Sport haben. Dass er nun Realität geworden ist, kann ich kaum glauben“, sagte Nele Schmalenbach vom PSC Coburg. René Kirchhoff (KSVH Berlin) erklärte: „Es hat uns total motiviert, dass die Frauen vor uns gewonnen hatten, denn zusammen zu feiern macht einfach viel mehr Spaß.“

Trainer-Duo jubelt: Doppel-Coup als Lohn jahrelanger Arbeit

Die Bundestrainer zeigten sich nach dem Doppelerfolg überaus zufrieden. „Wir hatten einige Stolpersteine zu bewältigen, aber im Endeffekt ist das eine richtige Supersache“, sagte Frauen-Trainer Mirko Günther. Männer-Coach Björn Zirotzki bewertete den Erfolg als „Lohn für die vergangenen Jahre. Wir haben von Anfang bis Ende super gearbeitet.“ Am Samstagmittag hatten sich die Frauen im Halbfinale gegen Vizeweltmeister Italien mit 5:1 durchgesetzt, die Männer bezwangen Großbritannien 4:1.

