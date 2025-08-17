World Games 2025: Doppel-Gold für deutsches Kanupolo in Chengdu

SID 17.08.2025 • 12:14 Uhr Mit 17 Gold-, 14 Silber- und 14 Bronzemedaillen beendet das deutsche Team die Wettkämpfe auf Rang zwei hinter Gastgeber China.

Die beiden Kanupolo-Teams haben bei den World Games in Chengdu die letzten Goldmedaillen für die deutsche Mannschaft geholt. Am Samstag gewann erst die Frauen-Auswahl das Endspiel gegen Weltmeister Neuseeland mit 4:0, dann zogen die Männer durch einen 3:1-Finalsieg gegen Italien nach. Am Sonntag kam zum Abschluss der Spiele kein weiterer Podestplatz hinzu.

Platz zwei in China – Heim-Weltspiele 2029 in Karlsruhe

Mit 17 Gold-, 14 Silber- und 14 Bronzemedaillen beendete das deutsche Team die Wettkämpfe in China im Medaillenspiegel auf Rang zwei hinter dem überragenden Gastgeber (36-17-11). Vor drei Jahren in Birmingham/Alabama hatte Deutschland mit 24-mal Gold sogar den ersten Platz belegt. Die nächsten Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten finden 2029 in Karlsruhe statt.

Doppel-Gold im Kanupolo: Deutschlands größter Triumph bei den World Games

Das Doppel-Gold im Kanupolo überragte aus deutscher Sicht das letzte Wochenende. „Die World Games zu gewinnen ist der größte Traum, den wir in unserem Sport haben. Dass er nun Realität geworden ist, kann ich kaum glauben“, sagte Nele Schmalenbach vom PSC Coburg. René Kirchhoff (KSVH Berlin) erklärte: „Es hat uns total motiviert, dass die Frauen vor uns gewonnen hatten, denn zusammen zu feiern macht einfach viel mehr Spaß.“

Bundestrainer ziehen zufriedene Bilanz: „Supersache“ trotz Stolpersteinen

Die Bundestrainer zeigten sich nach dem Doppelerfolg überaus zufrieden. „Wir hatten einige Stolpersteine zu bewältigen, aber im Endeffekt ist das eine richtige Supersache“, sagte Frauen-Trainer Mirko Günther. Männer-Coach Björn Zirotzki bewertete den Erfolg als „Lohn für die vergangenen Jahre. Wir haben von Anfang bis Ende super gearbeitet.“ Am Samstagmittag hatten sich die Frauen im Halbfinale gegen Vizeweltmeister Italien mit 5:1 durchgesetzt, die Männer bezwangen Großbritannien 4:1.

Frisbee-Drama um Rang drei: Deutschland unterliegt Frankreich 10:13

Das deutsche Ultimate-Frisbee-Team verpasste dagegen die Bronzemedaille. Im kleinen Finale gegen Frankreich unterlag Deutschland mit 10:13. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten einige unglückliche Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass Frankreich das Spiel nach Hause bringen konnte“, sagte Cheftrainer Henning Frede, „es hat uns auch ein wenig das Glück gefehlt, das ist bitter.“