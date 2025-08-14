Kickboxerin Megerle verpasst Gold – Silber bei World Games 2025

SID 14.08.2025 • 18:24 Uhr Stefanie Megerle dringt in der Gewichtsklasse bis 70 kg bis ins Finale vor.

Kickboxerin Stefanie Megerle hat bei den World Games im chinesischen Chengdu die Silbermedaille gewonnen. Die 29-Jährige musste sich am neunten Wettkampftag der Spiele erst im Finale der Gewichtsklasse bis 70 kg der Ungarin Andrea Busa mit 4:6 geschlagen geben.

„Natürlich war Gold mein Anspruch, weil ich alle Kämpferinnen im Feld schon geschlagen hatte“, sagte Megerle: „Aber ich werde mich mit etwas Abstand bestimmt auch über die Silbermedaille freuen.“