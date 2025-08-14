Newsticker
Kickboxerin Megerle verpasst Gold – Silber bei World Games 2025

World Games: Kickboxerin Megerle holt Silber

Stefanie Megerle (l.) holt Silber
© IMAGO/Chen Xinbo/SID/IMAGO/Chen Xinbo
SID
Stefanie Megerle dringt in der Gewichtsklasse bis 70 kg bis ins Finale vor.

Kickboxerin Stefanie Megerle hat bei den World Games im chinesischen Chengdu die Silbermedaille gewonnen. Die 29-Jährige musste sich am neunten Wettkampftag der Spiele erst im Finale der Gewichtsklasse bis 70 kg der Ungarin Andrea Busa mit 4:6 geschlagen geben.

„Natürlich war Gold mein Anspruch, weil ich alle Kämpferinnen im Feld schon geschlagen hatte“, sagte Megerle: „Aber ich werde mich mit etwas Abstand bestimmt auch über die Silbermedaille freuen.“

Im Speedskating auf der Bahn sicherte sich Larissa Gaiser Bronze. Die 26-Jährige kam im Punktefahren über 5000 m auf Rang drei, nur die beiden Kolumbianerinnen Gabriela Rueda und Gabriela Vargas Sarmiento sammelten jeweils fünf Zähler mehr.

