Baseball-EM: Italien stoppt Deutschland 0:1 im Viertelfinale

SID 25.09.2025 • 17:39 Uhr Die deutschen Baseballer sind bei der Europameisterschaft bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen den Co-Gastgeber gibt es keinen einzigen Punkt.

Die deutschen Baseballer sind bei der Europameisterschaft bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer blieb in Rotterdam gegen den zehnmaligen Sieger und Co-Gastgeber Italien ohne Punkt und musste sich 0:1 geschlagen geben. Für Deutschland geht es nun in der Platzierungsrunde noch um Rang fünf, dort ist am Freitag (18 Uhr) zunächst Israel der Gegner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Auswahl war mit Medaillenambitionen in die Niederlande gereist. In der Gruppe A hatte sich Deutschland mit zwei Siegen und der abschließenden Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien den ersten Platz gesichert und war somit direkt ins Viertelfinale eingezogen.

Durststrecke: Letzte Medaille vor 15 Jahren

Bei der vergangenen EM in Tschechien hatte es die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale geschafft, am Ende stand Platz vier. Das beste Ergebnis feierte eine DBV-Auswahl 1957 mit Silber, sieben Mal holte Deutschland zudem Bronze. Die letzte Medaille liegt 15 Jahre zurück.

Rotterdam ruft – Agassi-Sohn bleibt zuhause