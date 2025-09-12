Bogenschützen-Pleite: Bundestrainer kündigt Umbruch für EM 2026 an

SID 12.09.2025 • 13:40 Uhr Nur in den WM-Teamwettbewerben schafften es die deutschen Bogenschützen in die Top Ten. Nun geht der Blick in Richtung EM.

Bundestrainer Oliver Haidn hat nach der medaillenlosen Weltmeisterschaft der deutschen Bogenschützen ein ernüchtertes Fazit gezogen. Auch unter Berücksichtigung dessen, dass der Deutsche Schützenbund (DSB) „im nacholympischen Jahr einen Umbruch gestartet“ habe, „können wir nicht zufrieden sein“, sagte Haidn, nachdem bereits am vorletzten Turniertag der Wettkämpfe in Gwangju/Südkorea alle deutschen Medaillenhoffnungen begraben werden mussten.

Fokus auf Antalya 2026: WM-Analyse und individuelle Saisonplanung

Das nächste Ziel sei nun eine „erfolgreiche“ EM in Antalya (18. bis 24. Mai 2026). Dafür werde Haidn mit seinen Schützlingen ab Mitte Oktober die WM-Resultate „gemeinsam auswerten und die neue Saison – weil viele individuelle Notwendigkeiten sichtbar wurden – individuell planen“.

Knapp am Edelmetall vorbei: DSB-Teams überzeugen mit Top-Ten-Plätzen