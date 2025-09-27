Baseball-EM: Deutschland schlägt GB 2:0 – Platz 5 nach Krimi

SID 27.09.2025 • 19:42 Uhr Nach dem Aus im Viertelfinale gelingt dem Team von Bundestrainer Jendrick Speer ein versöhnlicher Abschluss.

Die deutschen Baseballer haben die Europameisterschaft auf dem versöhnlichen fünften Rang abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Jendrick Speer besiegte Großbritannien am Samstag in Rotterdam mit 2:0 und sorgte damit zwei Tage nach dem Aus im Viertelfinale gegen Italien (0:1) für einen positiven Ausklang.

Vom Gruppensieg zum Duell um Platz fünf

Die deutsche Auswahl war mit Medaillenambitionen in die Niederlande gereist. In der Gruppe A hatte sich Deutschland mit zwei Siegen und der abschließenden Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien den ersten Platz gesichert und war somit direkt ins Viertelfinale eingezogen. Nach der Niederlage gegen Italien erkämpfte sich die Mannschaft von Speer durch ein 10:9 gegen Israel das Spiel um Platz fünf gegen Großbritannien.

Silber einst, seit 15 Jahren ohne Edelmetall

Bei der vergangenen EM in Tschechien hatte es die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale geschafft, am Ende stand Platz vier. Das beste Ergebnis feierte eine DBV-Auswahl 1957 mit Silber, sieben Mal holte Deutschland zudem Bronze. Die letzte Medaille liegt 15 Jahre zurück.

