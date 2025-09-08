Moderner Fünfkampf: DVMF wählt überraschend Doppelspitze

SID 08.09.2025 • 12:34 Uhr Der Verband sortiert sich nach Monaten der Krise und Unklarheit neu.

Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) hat einen neuen Vorstand und wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Beim Verbandstag in Frankfurt am Main bestimmte der DVMF am Sonntag Jan Langrehr und Lutz Keister zu den beiden neuen Vize-Präsidenten, wie Aktivenvertreter Patrick Dogue dem Sport-Informations-Dienst bestätigte. Das Gespann löst demnach den im Mai durch das Amtsgericht Darmstadt bestellten Notvorstand aus Jan Veder und Leonard Langenkamp ab, eine offizielle Mitteilung von Verbandsseite blieb zunächst aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verbandstag ohne Wahl: Veder steigt aus, Oettinger nicht im Rennen

Veder hatte wenige Tage vor dem Verbandstag überraschend angekündigt, sich nicht für die Führungsposition zur Wahl zu stellen. Auch die zuvor als Veders Konkurrentin gehandelte Barbara Oettinger stand am Sonntag nicht zur Abstimmung - da keine klassische Wahl durchgeführt wurde.

Fünf-Stunden-Kompromiss baut Brücke zwischen den Lagern

Stattdessen sei die nun ausgewählte Lösung in einer etwa fünf Stunden dauernden "Pause" ausgearbeitet worden. "Man hat versucht, den Bogen zu spannen zwischen beiden Parteien und Satzung, Ordnungen und Gesetzen", sagte Dogue: "Es war eine schwierige Sache. Ich glaube, dass es aber sehr gut gemacht wurde."

Nachfolge ungeklärt: Dogue und Langrehr bleiben vorerst im Amt

Die Frage nach dem Status von Dogue und seiner Co-Aktivenvertreterin Rebecca Langrehr wurde hingegen nicht geklärt. Vor wenigen Tagen war auf der DVMF-Internetseite eine Mitteilung veröffentlicht worden, dass Amaya El-Masri und Moriz Klinkert zu den Nachfolgern als Vertreter gewählt worden seien, die obligatorische Bestätigung auf dem Verbandstag blieb laut Dogue am Sonntag aber aus, weswegen er und Langrehr offiziell noch im Amt seien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lagerübergreifendes Führungsduo nährt Hoffnung auf Einigkeit