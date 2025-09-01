Modernen Fünfkampf: Notvorstand Veder verzichtet auf Kandidatur

SID 01.09.2025 • 13:47 Uhr Notvorstand Jan Veder wird beim mit Spannung erwarteten Verbandstag des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) am 7. September nicht wie erwartet für ein Vorstandsamt kandidieren.

Notvorstand Jan Veder wird beim mit Spannung erwarteten Verbandstag des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) am 7. September nicht wie erwartet für ein Vorstandsamt kandidieren. Er habe dies „aus persönlichen Gründen“ entschieden, „die vergangenen Monate waren für den Verband sehr intensiv“, sagte Veder, der seit Mitte Mai gemeinsam mit Leonard Langenkamp den Verband kommissarisch führt.

Umstrittener Veder bietet Unterstützung an – Athleten kündigen Rückzug an

Veder stehe dem dann neugewählten Vorstand gerne „unterstützend zur Verfügung, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten. Ich wünsche dem zukünftigen Vorstand ein glückliches Händchen und viel Erfolg“, erklärte er. Der ehemalige Vizepräsident gilt im Verband als umstritten. Aktivenvertreter Patrick Dogue erklärte gegenüber dem Sport-Informations-Dienst (SID) zuletzt, wenn Veder zum Präsidenten gewählt werde, würden „sehr viele dem Sport den Rücken kehren“.

Führungschaos endet vorerst mit Notvorstand