Giorgio Armani tot: Sportwelt trauert um Stil-Ikone

SID 05.09.2025 • 10:36 Uhr Der verstorbene Modedesigner hat auch im italienischen Sport einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Anteilnahme und Bewunderung: Der Tod des weltberühmten italienischen Modedesigners Giorgio Armani hat auch in der Sportwelt Trauer ausgelöst. "Du warst die Goldmedaille der Eleganz", sagte Luciano Buonfiglio, der Präsident des Italienischen Nationalen Olympischen Komitees, in einer Abschiedsbotschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der am Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorbene Armani hatte stets eine enge Verbindung zum Sport in seinem Heimatland gepflegt. So fungiert sein Modehaus seit 2012 als offizieller Ausstatter des italienischen Olympia-Teams.

Basketball-Leidenschaft: Armani führt Olimpia Milano zum Meistertitel

Besonders stark ausgeprägt war Armanis Engagement auch in seiner Wahlheimat Mailand. 2008 erwarb er das traditionsreiche Basketball-Team Olimpia Milano, das heute unter dem Namen EA7 Emporio Armani Milano unter anderem in der EuroLeague antritt und 2014 erstmals die italienische Meisterschaft feierte.

Trauer bei Inter: Mode-Ikone prägt Mailands Sportwelt