Kanuslalom-WM: Herzog verpasst Bronze um 0,05 Sek – Platz 4

SID 29.09.2025 • 09:01 Uhr Andrea Herzog verpasst dramatisch eine WM-Medaille. Hoffnungsträgerin Ricarda Funk patzt.

Die deutsche Mannschaft hat zum Auftakt der Kanuslalom-WM in Australien eine Medaille verpasst. In den Einzelrennen im Kajak-Cross belegte Canadierspezialistin Andrea Herzog (Leipzig) als Beste ihres Teams Platz vier.

{ "placeholderType": "MREC" }

0,05 Sekunden fehlten zu Bronze. „Holz kann in manchen Momenten ganz schön sein. Ich freue mich sehr über den vierten Platz“, sagte Herzog, gab aber zu: „Die fünf Hundertstel sind schon ärgerlich.“

Funk patzt nach Fehlstart

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) kam im dem Wettbewerb, der auch die Positionen für die Kopf-an-Kopf-Rennen zum Abschluss der Weltmeisterschaften am Samstag festlegt, nur auf Platz 34. „Ich habe einen schlechten Start erwischt“, haderte Funk, die schon das erste Aufwärtstor doppelt anfahren musste.

Kampfansage vor dem Klassiker

„Das war ein Satz mit X, jetzt muss ich nach vorne blicken. Ich weiß, dass ich antrittsschnell bin, ich weiß um meine Stärken“, fügte sie kämpferisch hinzu. Funks Lieblingsdisziplin, der klassische Kanuslalom, findet im Penrith Whitewater Stadium, der Olympiastrecke von Sydney 2000, am Mittwoch statt. „Das ist das, was ich so sehr liebe. Jetzt gilt es, den heutigen Tag abzuhaken und einen Neustart zu wagen“, sagte Funk.

{ "placeholderType": "MREC" }