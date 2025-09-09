Kanu-Slalom: Aigner verletzt – WM-Aus als nächster Rückschlag

SID 09.09.2025 • 12:14 Uhr Die deutsche Mannschaft fährt deutlich geschwächt zum Saisonhöhepunkt in Australien.

Nächster personeller Dämpfer für Deutschlands Slalomkanuten: Nachdem Canadierspezialist Sideris Tasiadis (KS Augsburg) seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften absagen musste, fällt auch der viermalige Weltmeister Hannes Aigner (Augsburger KV) verletzungsbedingt aus. „Das ist für uns der nächste Rückschlag“, sagte Cheftrainer Klaus Pohlen: „Damit haben wir nun zwei sehr erfahrene Sportler im Team verloren.“

Aigner sagt WM-Start 2025 wegen Verletzung ab

Aigner hatte beim Weltcup-Finale am vergangenen Wochenende in Augsburg noch den sechsten Platz belegt. Der zweimalige Olympia-Dritte erklärte: „Aufgrund einer Sportverletzung, die ich mir vergangene Woche zugezogen habe, kann ich bei der Kanu-Slalom-WM 2025 in Penrith leider nicht an den Start gehen. Die Entscheidung fällt mir sehr schwer – es wäre meine zehnte Weltmeisterschaft gewesen.“

Bitter ist es auch für das Kajak-Männer-Team: Gemeinsam mit Noah Hegge (KS Augsburg) und Stefan Hengst (KR Hamm) hoffte man beim Team-Wettbewerb auf eine Medaille.