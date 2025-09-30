Deutsches Trio holt WM-Medaille

SID 30.09.2025 • 08:32 Uhr Das deutsche Trio um Elena Lilik muss sich im Teamwettbewerb nur Tschechien geschlagen geben.

Die deutschen Slalomkanutinnen um die Olympiazweite Elena Lilik haben bei der WM in Australien ihre erste Medaille geholt.

Im Teamwettbewerb gewann das Canadier-Trio mit Lilik (Augsburg), Andrea Herzog und Nele Bayn (beide Leipzig) am Dienstag Silber hinter Tschechien. Bronze ging an Großbritannien.

„Wir wussten, worauf es ankommt. Wir sind sauber den Kurs runtergekommen. Der allerletzte Move war sehr entscheidend, und den haben wir alle drei sehr, sehr gut gemeistert“, sagte Lilik, die im Vorjahr bei den Sommerspielen in Paris Silber im C1-Einzel geholt hatte: „Wir sind alle mega happy, zufrieden und glücklich.“

Drei deutsche Canadier-Boote erreichen das Halbfinale

Zuvor hatten sich im Penrith Whitewater Stadium, der Olympiastrecke von Sydney 2000, im Einer drei der fünf deutschen Canadier-Boote für die Halbfinals qualifiziert.

