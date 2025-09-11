Deutscher Olympia-Star flieht in USA! „Wenn jemand mich so hasst ...“

SID 11.09.2025 • 11:22 Uhr Die Aktivensprecherin des DVMF wechselt in die USA und erklärt, wie der Verband sie dazu getrieben hat.

Nach der Verkündung ihres bevorstehenden Wechsels in die USA hat Fünfkämpferin Rebecca Langrehr ihre Beweggründe erklärt und dabei Einblick in ihren seelischen Zustand der vergangenen Monate gegeben.

„Es ging so weit, dass ich keine Lust mehr hatte, zum Training zu gehen. Ich habe wirklich Probleme gehabt, überhaupt aufzustehen“, sagte Langrehr dem Sport-Informations-Dienst.

Aktivensprecher-Duo warnt vor Satzungsverstößen im Fünfkampf-Verband

Die 27-Jährige war in Tokio 2021 und Paris 2024 bei den Olympischen Sommerspielen für Deutschland gestartet, im Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) bekleidet sie neben Patrick Dogue den Posten der Aktivensprecherin.

Das Duo habe laut eigener Aussage in den vergangenen Monaten, in denen der DVMF von Streitigkeiten und Machtkämpfen geprägt war, immer wieder auf Satzungsverstöße und andere Unrechtmäßigkeiten hingewiesen.

Langrehr flüchtet vor Hass aus dem Trainingszentrum

Das sei „nicht gut angekommen und hat uns immer mehr und mehr ins Rampenlicht von denen gestellt, die gesagt haben: ‚Die wollen wir weg haben‘“, sagte Langrehr.

Die Anfeindungen hätten so weit geführt, „dass ich das Trainingszentrum als Ort so verabscheut habe, dass ich da nicht mehr hin wollte. Ich dachte mir: ‚Wenn jemand mich so hasst und nicht da haben will, warum soll ich dann da sein?‘“

Nach Kader-Rauswurf heuert Langrehr bei Team USA an

Im August strich der DVMF Dogue und Langrehr von sämtlichen Kaderlisten, weswegen beide ihre Anstellung bei der Bundeswehr verloren. Langrehr entschied sich für den Wechsel und startet künftig nicht mehr für Deutschland.