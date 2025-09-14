Newsticker
Márquez gewinnt Misano: 11. Sieg – 7. MotoGP-Titel naht

Marc Márquez dicht vor der WM-Krone

Der spanische Superstar ist auf dem Weg zum nächsten WM-Titel kaum noch aufzuhalten.
Dicht vor dem WM-Titel: Marc Márquez
Dicht vor dem WM-Titel: Marc Márquez
© AFP/SID/Andreas SOLARO
SID
Der spanische Superstar ist auf dem Weg zum nächsten WM-Titel kaum noch aufzuhalten.

Motorrad-Star Marc Márquez hat seinen elften Saisonsieg in einem Grand Prix gefeiert und steht ganz dicht vor seinem siebten Weltmeistertitel in der MotoGP. Der Spanier triumphierte am Sonntag auf seiner Ducati in Misano vor Sprintsieger Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) und seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (Ducati).

Márquez vor vorzeitiger WM-Krönung in Japan

Marc Márquez, der am Samstag im Sprintrennen nach einem ganz seltenen Fahrfehler ausgeschieden war, kann sich beim nächsten Rennwochenende in Japan zum Weltmeister krönen. Seinen bislang letzten Titel hat er 2019 gewonnen, nun führt er in der WM mit 182 Punkte Vorsprung auf Álex Márquez.

Am Sonntag hatte die MotoGP zudem die Vertragsverlängerung mit dem Management des Großen Preises von San Marino bekannt gegeben. Die Motorrad-WM wird somit mindestens bis 2031 in Misano starten.

