Marc Márquez krönt Rückkehr: 7. MotoGP-Titel, Rossi egalisiert

SID 28.09.2025 • 07:48 Uhr Der Spanier lässt im Großen Preis von Japan nichts mehr anbrennen - und ist endlich zurück an der Spitze.

Der spanische Motorradstar Marc Márquez ist zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister und hat durch seinen insgesamt neunten Titel mit dem großen Valentino Rossi gleichgezogen. Der 32-Jährige sorgte beim Großen Preis von Japan in Motegi durch einen zweiten Platz für die frühzeitige Entscheidung im Duell mit seinem jüngeren Bruder Álex (29), der vor der 17. von 22 WM-Stationen sein letzter verbliebener Konkurrent war.

Márquez’ Triumph-Comeback auf Ducati

Für Marc Márquez ist es der erste Weltmeistertitel seit 2019, nach schwierigen Jahren mit teils schweren Verletzungen und vielen Operationen ist der Katalane so dominant wie früher. Márquez gelang die Rückkehr auf den Thron gleich im ersten Jahr als Ducati-Werksfahrer, 2024 war er von Honda zu Gresini, Kundenteam des italienischen Herstellers, gewechselt.

Sieben Titel: Márquez überholt Rossi im Legenden-Ranking

Márquez stieg 2013 als Moto2-Champion in die Königsklasse auf und triumphierte direkt zweimal nacheinander, von 2016 bis 2019 sammelte er die Titel Nummer drei bis sechs. Als erster Fahrer hat der Katalane nun siebenmal die MotoGP-WM gewonnen. Der Italiener Rossi holte zwar ebenfalls siebenmal die Krone in der Königsklasse, aber einmal bei den 500ern, kurz vor Einführung der MotoGP im Jahr 2002.

Sprint-Show in Motegi besiegelt den Titel