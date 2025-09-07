MotoGP: Alex Márquez stoppt Marcs 15-Siege-Serie in Katalonien

SID 07.09.2025 • 15:28 Uhr Am Vortag war der WM-Verfolger noch der Pechvogel gewesen, im Hauptrennen setzte er sich gegen seinen in Führung liegenden Bruder durch.

Serie gerissen: MotoGP-Star Marc Márquez hat nach 15 Siegen nacheinander wieder einen kleineren Dämpfer kassiert. Der sechsmalige Weltmeister der Motorrad-Königsklasse musste sich im Hauptrennen beim Großen Preis von Katalonien seinem Bruder Alex geschlagen geben, nur 1,740 Sekunden trennten die beiden. Am Samstag hatte Marc Márquez noch im Sprint triumphiert, weil Alex kurz vor dem Ziel gecrasht war. Ducati hatte sich dadurch vorzeitig den Konstrukteurs-Weltmeistertitel gesichert.

„Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden, aber ehrlich gesagt hatte ich noch einen Stachel im Fleisch von gestern“, sagte Alex Márquez: „Heute musste ich diesen Stachel herausziehen – ohne den Fehler gestern hätte ich ihn vielleicht heute gehabt, also hat er vielleicht doch etwas gebracht.“

Bereits am Vortag hatte Marc Márquez angekündigt, dass er seinen Bruder als Favoriten ansehe, „weil er das beste Tempo hat“. Das stellte dieser Eindrucksvoll unter Beweis. Enea Bastianini (Italien/+5,562 Sekunden) komplettierte das Podium hinter dem spanischen Brüderpaar.

Mini-Aufholjagd: Marc Márquez behält komfortablen WM-Vorsprung