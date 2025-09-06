MotoGP-Drama in Barcelona: Márquez profitiert von Bruder-Sturz

SID 06.09.2025 • 16:06 Uhr Der Ducati-Werkspilot baut WM-Führung weiter aus.

MotoGP-Star Marc Márquez hat seine beeindruckende Serie beim Sprintrennen des Großen Preises von Katalonien fortgesetzt und seinen 15. Sieg in Folge gefeiert. Dabei lag der Weltranglistenerste lange hinter seinem Bruder Alex, der kurz vor dem Ziel crashte.

Auf Rang zwei und drei kamen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) und Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ins Ziel.

Bruder-Sturz ebnet Marc Márquez den Weg zum Sieg

Der sechsfache Weltmeister profitierte dieses Mal vom Sturz seines Bruders Alex Márquez (Ducati-Gresini), der weniger als vier Runden vor Ende des Rennens noch Führender war. Marc Márquez übernahm damit die Spitze und überquerte die Ziellinie schließlich 1,3 Sekunden vor Yamaha-Pilot Fabio Quartararo und 3,6 Sekunden vor Fabio Di Giannantonio.

Der Katalane führt nun mit 467 Punkten die Meisterschaftswertung an und baute seinen Vorsprung auf 187 Punkte gegenüber seinem Bruder Alex (280) und 239 Punkte auf den Dritten Francesco Bagnaia (228/Ducati Lenovo Team) aus.

