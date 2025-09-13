Crash-Drama Misano: Márquez stürzt, Bezzecchi gewinnt Sprint

SID 13.09.2025 • 16:23 Uhr Der Ducati-Werkspilot und souveräne WM-Spitzenreiter leistet sich einen seltenen Fahrfehler.

MotoGP-Star Marc Márquez hat nach einem spektakulären Crash zum ersten Mal in dieser Saison einen Podestplatz in einem Sprintrennen verpasst.

Der spanische Ducati-Pilot und souveräne WM-Spitzenreiter verlor in Misano in Führung liegend die Kontrolle über seine Maschine, rutschte von der Strecke und schied aus. In den ersten 15 Sprints der Saison hatte Márquez 14-mal gesiegt, einmal war er Zweiter geworden.

Márquez’ siebter Titel rückt näher

Den Sieg staubte der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) ab, Márquez‘ jüngerer Bruder Álex wurde Zweiter und verkürzte seinen Rückstand im WM-Rennen geringfügig auf 173 Punkte.