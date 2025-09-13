Crash-Drama Misano: Márquez stürzt, Bezzecchi gewinnt Sprint

MotoGP-Star Marc Márquez hat nach einem spektakulären Crash zum ersten Mal in dieser Saison einen Podestplatz in einem Sprintrennen verpasst.
Márquez mit spektakulärem Crash
Der Ducati-Werkspilot und souveräne WM-Spitzenreiter leistet sich einen seltenen Fahrfehler.
Marquez scheidet in Führung liegend aus
© AFP/SID/Andreas SOLARO
Der spanische Ducati-Pilot und souveräne WM-Spitzenreiter verlor in Misano in Führung liegend die Kontrolle über seine Maschine, rutschte von der Strecke und schied aus. In den ersten 15 Sprints der Saison hatte Márquez 14-mal gesiegt, einmal war er Zweiter geworden.
Márquez’ siebter Titel rückt näher
Den Sieg staubte der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) ab, Márquez‘ jüngerer Bruder Álex wurde Zweiter und verkürzte seinen Rückstand im WM-Rennen geringfügig auf 173 Punkte.
Der siebte MotoGP-Titel für Marc Márquez, der erste seit 2019, dürfte dennoch Formsache sein und kann beim nächsten Rennwochenende in Japan perfekt werden. Am Sonntag (14.00 Uhr) steht zunächst der Grand Prix von San Marino in Misano an.