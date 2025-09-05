Ex-Haas-Boss Steiner übernimmt Red Bull KTM-Tech3 in der MotoGP

SID 05.09.2025 • 13:32 Uhr Der Ex-Teamchef von Haas steigt mit einem Investorenkonsortium beim Traditionsrennstall ein.

Der langährige Formel-1-Teamchef Günther Steiner übernimmt das MotoGP-Team Red Bull KTM Tech3. Das teilte das französische Motorrad-Team am Freitag mit. Der ehemalige Boss des Haas-Rennstalls agiert als CEO, sein Partner Richard Coleman wird Teamchef. Steiner sprach von einer „fantastischen Gelegenheit“ und lobte die „beeindruckende Vergangenheit“ des Teams unter Gründer Hervé Poncharal.

Ende einer Ära: Poncharal übergibt Tech3 an neuen Eigentümerkreis

Der neue Eigentümerkreis tritt ab der Saison 2026 in Kraft. Poncharal, der Tech3 seit 1990 aufgebaut und seit 2001 in der MotoGP etabliert hat, bleibt bis Ende 2025 als Teamchef im Amt und wechselt danach in eine Beraterrolle. „Das ist das Ende einer Ära, aber auch der Beginn einer spannenden neuen für uns alle“, sagte Poncharal: „Mit Günther weiß ich Tech3 in guten Händen.“ MotoGP-Sportchef Carlos Ezpeleta sprach von einer „aufregenden Win-Win-Situation“.