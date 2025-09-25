Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Sportmix>

Erste deutsche Medaille bei der Ruder-WM

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Erste Medaille bei der Ruder-WM

Bei der Ruder-WM in Shanghai beschert der Doppelvierer der Frauen dem deutschen Verband die erste Medaille.
Der Doppelvierer überzeugt erneut
Der Doppelvierer überzeugt erneut
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Tobias Lackner
SID
Bei der Ruder-WM in Shanghai beschert der Doppelvierer der Frauen dem deutschen Verband die erste Medaille.

Auf Platz drei in Paris folgt WM-Bronze: Der Doppelvierer der Frauen hat dem Deutschen Ruderverband (DRV) die erste Medaille bei den Weltmeisterschaften in Shanghai beschert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Quartett mit Schlagfrau Pia Greiten landete im Finale am Donnerstag hinter den Booten aus den Niederlanden und Großbritannien auf Rang drei und sicherte sich damit wie schon im Vorjahr bei den Olympischen Spielen Bronze.

Starke Frauen im Doppelvierer

Schon in Paris hatten die Doppelvierer aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien die Medaillen unter sich ausgemacht. Greiten ist die letzte verbliebene Athletin aus dem Erfolgsboot des Vorjahres, Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling und Lisa Gutfleisch waren in dieser Saison neu ins Boot gerückt.

Der Doppelvierer der Männer verpasste als Fünfter dagegen das Podest, eine Medaille für das junge DRV-Quartett wäre eine Überrschung gewesen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutschland-Achter patzt

Zuvor hatte der Deutschland-Achter eine herbe Enttäuschung erlebt, das Paradeboot verpasste als Vorlaufdritter den Einzug ins A-Finale und damit den erhofften Platz auf dem Podest.

In den olympischen Bootsklassen besitzt der DRV wohl nur noch eine Medaillenchance: Olympiasieger Oliver Zeidler muss am Freitag im Halbfinale wieder ran, nach einer Wettkampfpause aufgrund seines Studiums ist die WM für Deutschlands Sportler des Jahres die erste große Regatta der nacholympischen Saison.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite