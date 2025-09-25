Erste deutsche Medaille bei der Ruder-WM

SID 25.09.2025 • 09:42 Uhr Bei der Ruder-WM in Shanghai beschert der Doppelvierer der Frauen dem deutschen Verband die erste Medaille.

Auf Platz drei in Paris folgt WM-Bronze: Der Doppelvierer der Frauen hat dem Deutschen Ruderverband (DRV) die erste Medaille bei den Weltmeisterschaften in Shanghai beschert.

Das Quartett mit Schlagfrau Pia Greiten landete im Finale am Donnerstag hinter den Booten aus den Niederlanden und Großbritannien auf Rang drei und sicherte sich damit wie schon im Vorjahr bei den Olympischen Spielen Bronze.

Starke Frauen im Doppelvierer

Schon in Paris hatten die Doppelvierer aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien die Medaillen unter sich ausgemacht. Greiten ist die letzte verbliebene Athletin aus dem Erfolgsboot des Vorjahres, Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling und Lisa Gutfleisch waren in dieser Saison neu ins Boot gerückt.

Der Doppelvierer der Männer verpasste als Fünfter dagegen das Podest, eine Medaille für das junge DRV-Quartett wäre eine Überrschung gewesen.

Deutschland-Achter patzt

Zuvor hatte der Deutschland-Achter eine herbe Enttäuschung erlebt, das Paradeboot verpasste als Vorlaufdritter den Einzug ins A-Finale und damit den erhofften Platz auf dem Podest.