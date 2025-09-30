Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Sportmix>

MotoGP-Star Oliveira wechselt zu BMW – Superbike-Hammer!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Oliveira verlässt die MotoGP

Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in die Superbike-WM.
Neue Herausforderung für Miguel Oliveira
Neue Herausforderung für Miguel Oliveira
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in die Superbike-WM.

Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in der neuen Saison für BMW in der Superbike-WM an den Start. Das gab der deutsche Hersteller am Dienstag bekannt. Oliveira, fünfmaliger Grand-Prix-Sieger in der Motorrad-Königsklasse MotoGP, wird für das Werksteam antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tausch-Deal: Oliveira wechselt zu BMW – Razgatlioglu übernimmt Pramac-Yamaha-Platz

Der derzeitige WM-21. Oliveira (30) tauscht die Maschine mit Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu, denn der Türke übernimmt im nächsten Jahr dessen MotoGP-Platz beim Yamaha-Rennstall Pramac. Bei BMW wird Oliveira an der Seite des Italieners Danilo Petrucci fahren, der den Niederländer Michael van der Mark ersetzt.

BMW schwärmt: Blusch preist Olivieras Sieg-Erfahrung

„Miguel hat in seiner Karriere eindrucksvoll bewiesen, dass er zu den talentiertesten und vielseitigsten Fahrern seiner Generation gehört. Mit Siegen in allen drei Grand-Prix-Klassen bringt er wertvolle Erfahrung und ein hohes Maß an Professionalität mit in unser Projekt“, sagte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport.

Razgatlioglu führt derzeit im Superbike-Klassement und hat gute Chancen, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Zwei Rennwochenenden stehen noch aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite