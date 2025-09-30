MotoGP-Star Oliveira wechselt zu BMW – Superbike-Hammer!

SID 30.09.2025 • 10:02 Uhr Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in die Superbike-WM.

Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in der neuen Saison für BMW in der Superbike-WM an den Start. Das gab der deutsche Hersteller am Dienstag bekannt. Oliveira, fünfmaliger Grand-Prix-Sieger in der Motorrad-Königsklasse MotoGP, wird für das Werksteam antreten.

Tausch-Deal: Oliveira wechselt zu BMW – Razgatlioglu übernimmt Pramac-Yamaha-Platz

Der derzeitige WM-21. Oliveira (30) tauscht die Maschine mit Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu, denn der Türke übernimmt im nächsten Jahr dessen MotoGP-Platz beim Yamaha-Rennstall Pramac. Bei BMW wird Oliveira an der Seite des Italieners Danilo Petrucci fahren, der den Niederländer Michael van der Mark ersetzt.

BMW schwärmt: Blusch preist Olivieras Sieg-Erfahrung

„Miguel hat in seiner Karriere eindrucksvoll bewiesen, dass er zu den talentiertesten und vielseitigsten Fahrern seiner Generation gehört. Mit Siegen in allen drei Grand-Prix-Klassen bringt er wertvolle Erfahrung und ein hohes Maß an Professionalität mit in unser Projekt“, sagte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport.