Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler im Halbfinale

SID 24.09.2025 • 05:54 Uhr Der 29-Jährige Oliver Zeidler gewinnt sein Viertelfinale bei den Wettkämpfen in China am Mittwochmorgen klar.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Shanghai locker ins Halbfinale eingezogen. Am Mittwochmorgen gewann der dreimalige Einer-Weltmeister sein Viertelfinale deutlich in 7:13,98 Minuten vor dem Österreicher Lorenz Lindhofer (7:16,53) und erreichte damit die Vorschlussrunde am Freitag. Das Finale steht am Sonntag an.

