Ruder-WM Shanghai: Olympiasieger Zeidler stürmt ins Finale!

SID 26.09.2025 • 08:50 Uhr Der Einer-Dominator Oliver Zeidler setzt sich im Halbfinale gegen namhafte Konkurrenz durch und darf erneut auf eine WM-Medaille hoffen.

Olympiasieger Oliver Zeidler hat bei der Ruder-WM in Shanghai ein Ausrufezeichen gesetzt und das Finale erreicht. Der dreimalige Einer-Weltmeister gewann sein Halbfinale am Freitag und setzte sich dabei trotz fehlender Wettkampfpraxis gegen namhafte Konkurrenz durch. Im Ziel lag Deutschlands Sportler des Jahres 2024 knapp eine Sekunde vor dem Niederländer Simon van Dorp, Bronzemedaillengewinner von Paris, und dem Tokio-Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland.

Im Endlauf am Sonntag (8.31 Uhr MESZ) rudert Zeidler damit um die Medaillen. Auch Alexandra Föster erreichte als Dritte ihres Halbfinals das Finale im Einer, sie ist ebenfalls am Sonntag erneut gefordert (8.17 Uhr MESZ).

Nach Olympiasieg auf Sparflamme – und bei der WM wieder vorn

Nach seinem Olympiasieg in Paris war Zeidler kürzergetreten und hatte sich auf sein Studium konzentriert. Auf die EM und die Weltcups verzichtete der 29-Jährige in dieser Saison. Bereits seinen Vorlauf und sein Viertelfinale gewann Zeidler bei der WM in dieser Woche souverän.

WM als Startschuss für die Mission Los Angeles 2028