Ruder-WM Drama: Zeidler um 0,42 Sek. geschlagen – Silber!

SID 28.09.2025 • 08:54 Uhr Deutschlands Sportler des Jahres muss sich in Shanghai einem seiner Dauerrivalen geschlagen geben.

Olympiasieger Oliver Zeidler hat bei der Ruder-WM in Shanghai seine nächste Goldmedaille knapp verpasst. Deutschlands Sportler des Jahres 2024 musste sich im Einer-Finale am Sonntag mit Silber begnügen. Der 29-Jährige verlor seinen Titel nach einer längeren Wettkampfpause an Stefanos Ntouskos, Olympiasieger von Tokio. 0,42 Sekunden lag Zeidler im Ziel hinter dem Griechen.

„Diese Silbermedaille glänzt mit einem goldenen Rand und ist für mich ein guter Start in die Olympiade. Sie ist jetzt eine gute Motivation, denn ich habe nicht gewonnen. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei“, kündigte Zeidler an.

Silberjubel für den DRV – Podestpech für Föster

Sein Silber war die zweite Medaille für den Deutschen Ruderverband (DRV) bei den Titelkämpfen in China nach Bronze für den Frauen-Doppelvierer. Das Podium verpasste dagegen Alexandra Föster. Die 23-Jährige wurde im Finale Fünfte. Föster hatte im Ziel 14 Sekunden Rückstand auf die irische Weltmeisterin Fiona Murtagh, die sich vor der Britin Lauren Henry und Frida Sanggaard Nielsen (Dänemark) durchsetzte.

Studium statt Regatta – Zeidlers Neustart