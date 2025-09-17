Paralympics-Star Josia Topf: Juniorsportler des Jahres 2025

SID 17.09.2025 • 12:16 Uhr Der 22 Jahre alte Weltrekordler Josia Topf erhält die Auszeichnung in Abwesenheit.

Schwimm-Paralympicssieger Josia Topf (Erlangen) ist zum „Juniorsportler des Jahres 2025“ in der Kategorie Parasport gewählt worden. Das gab die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch bekannt.

Bei der Ehrung aller Juniorsportler des laufenden Jahres am Donnerstag im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf fehlt Topf wegen seiner Teilnahme an der am Sonntag beginnenden WM in Singapur.

Paralympics-Gold und Weltrekord: Topfs Erfolgsbilanz