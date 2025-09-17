Newsticker
Paralympics-Star Josia Topf: Juniorsportler des Jahres 2025

Auszeichnung für Schwimm-Ass Topf

Para-Juniorsportler 2025: Josia Topf
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Der 22 Jahre alte Weltrekordler Josia Topf erhält die Auszeichnung in Abwesenheit.

Schwimm-Paralympicssieger Josia Topf (Erlangen) ist zum „Juniorsportler des Jahres 2025“ in der Kategorie Parasport gewählt worden. Das gab die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch bekannt.

Bei der Ehrung aller Juniorsportler des laufenden Jahres am Donnerstag im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf fehlt Topf wegen seiner Teilnahme an der am Sonntag beginnenden WM in Singapur.

Paralympics-Gold und Weltrekord: Topfs Erfolgsbilanz

Topf hatte vor Jahresfrist bei den Paralympics in Paris Gold über 150 m Lagen gewonnen. Zudem holte der 22-Jährige, der sich außerhalb des Beckens für Gleichberechtigung und Teilhabe einsetzt, in Frankreich Silber über 50 m Rücken Silber und über 50 m Freistil Bronze. Ebenfalls im zurückliegen Jahr stellte Topf einen Weltrekord über 200 m Lagen auf.

