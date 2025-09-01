Schenderlein: Klare Kante gegen Doper – NADA-Besuch in Bonn

SID 01.09.2025 • 15:59 Uhr Die CDU-Politikerin verschafft sich am Montag einen Eindruck von der Arbeit der NADA.

Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, hat bei einem Besuch bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) in Bonn die Wichtigkeit des Kampfes gegen Doping betont. Dieser sei ihr ein „besonders wichtiges Anliegen, denn Doping verhindert den fairen sportlichen Wettkampf und steht damit gänzlich im Widerspruch zum Wesen des Sports“, sagte die CDU-Politikerin am Montag.

NADA und WADA-Labore: Einsatz für einen sauberen Spitzensport