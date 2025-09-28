Schönmaier & Dunkel führen DTB-Team zur WM in Jakarta

SID 28.09.2025 • 16:03 Uhr Bei den Frauen führt Karina Schönmaier das Team an, bei den Männern sind es Timo Eder und Nils Dunkel.

Nach der finalen WM-Qualifikation in Saarbrücken hat der Deutsche Turner-Bund das Team für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Angeführt wird die deutsche Mannschaft von den Qualifikationsbesten Karina Schönmaier bei den Frauen sowie Timo Eder und Nils Dunkel bei den Männern. Die Titelkämpfe finden vom 19. bis 25. Oktober im indonesischen Jakarta statt.

DTB-Team peilt Topplatzierungen in Jakarta an

„Das Team freut sich sehr auf den ersten ganz großen Wettkampf in diesem Olympiazyklus auf der Weltbühne“, sagte DTB-Sportvorstand Thomas Gutekunst. Man wolle in Jakarta „um Topplatzierungen kämpfen. Zudem werden Turnerinnen und Turner sich erstmals bei einer Weltmeisterschaft zeigen, die in den letzten Monaten ihr Potenzial für die Zukunft unter Beweis gestellt haben“.

Das deutsche WM-Aufgebot:

Frauen: Karina Schönmaier (TuS Chemnitz-Altendorf), Jesenia Schäfer (TuS Chemnitz-Altendorf), Silja Stöhr (SG Heddesheim)