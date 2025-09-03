5x WM-Gold! Darja Varfolomeev wird Sportlerin des Monats

SID 03.09.2025 • 13:23 Uhr Die 18-Jährige hatte bei der WM in Rio fünfmal Gold gewonnen.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist für ihre herausragenden Leistungen bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik zur Sportlerin des Monats August gewählt worden. Die 18-Jährige hatte in Rio de Janeiro fünfmal Gold geholt, was ihr bei der Wahl unter den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten die meisten Stimmen einbrachte.

Varfolomeev triumphiert vor Hockey-Helden und Rettungsschwimmerin Holt