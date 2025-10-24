Sportfördergesetz: Athleten kritisieren heftig Kanzler-Plan

SID 24.10.2025 • 05:37 Uhr Der unabhängige Verein begrüßt den Entwurf aus dem Kanzleramt, mahnt aber mehr Mitspracherecht und weitere Vorgaben für die Sportverbände an.

Der DOSB hielt sich mit öffentlicher Kritik zunächst zurück, doch hinter den Kulissen im organisierten Sport wird der Referentenentwurf der Bundespolitik zum Sportfördergesetz heftig diskutiert. Auch bei der unabhängigen Sportlervertretung Athleten Deutschland, die in einer ersten Analyse zwiegespalten auf den Plan aus dem Kanzleramt schaut.

Athleten begrüßen Regierungsinitiative, kritisieren aber Reformlücken

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bundesregierung die Führung übernimmt und den Reformprozess auf die politische Spur zurückbringt“, sagte Athleten-Geschäftsführer Johannes Herber. Der Entwurf eröffne zwar Chancen, bleibe „aber in entscheidenden Punkten hinter den Erwartungen der Athletinnen und Athleten zurück“, meinte der frühere Basketball-Nationalspieler.

Verband prangert fehlende Athleten-Stimme an

Der Verein, der selbst einen Sitz im beratenden Gremium (Sportfachbeirat) der geplanten Spitzensportagentur bekommen soll, kritisiert vor allem die mangelnde Beteiligung der Athleten an Entscheidungsprozessen. „Wir befürworten grundsätzlich das Anliegen der Bundesregierung, dem Vorstand durch die Verkleinerung des Stiftungsrats und der Entmachtung des Sportfachbeirats mehr Gestaltungsspielraum zu geben. Dabei aber auf die Stimme der Athletinnen und Athleten zu verzichten, ist nicht nachvollziehbar“, hieß es in der Stellungnahme.

Machtpoker um Spitzensportagentur: DOSB droht Einflussverlust

Über die Machtverteilung in der Spitzensportagentur, die durch weniger Bürokratie und mehr Effizienz für die Steigerung der deutschen Medaillenausbeute im internationalen Vergleich sorgen soll, wurde bereits im geplatzten Entwurf der Ampelregierung gestritten. Das dürfte diesmal nicht anders werden. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verliert im Vergleich zum Vorgängerplan an Einfluss, wollte sich inhaltlich zunächst aber nicht äußern, da ihm der Referentenentwurf zu kurzfristig zugegangen worden sei.

Organisierter Sport kündigt Widerstand an – Schenderlein gewappnet

Angesichts der öffentlichen Auseinandersetzung um den Ursprungsentwurf des damals von der SPD geführten Bundesinnenministeriums dürfte die Kritik des organisierten Sports am neuen Plan der Bundesregierung aber nicht leise ausfallen. Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) erwartet bereits Gegenwind. „Uns ist allen sehr bewusst, dass unsere Änderungen im Gesetzentwurf zu intensiven Diskussionen – auch im organisierten Sport – führen werden“, sagte sie.

Athleten koppeln Steuergelder an Safe-Sport-Standards

Die Athleten formulierten neben mehr Mitsprache bereits eine weitere Forderung. So müsste für den organisierten Sport „die Umsetzung des Safe Sport Codes und der Anschluss an das Zentrum für Safe Sport zwingende Voraussetzungen für den Erhalt von Steuergeldern sein“. Positiv hervor hoben sie „die geplante Stärkung der individuellen Förderung von Athletinnen und Athleten über rein sportbezogene Bedarfe hinaus“.