WM-Drama in Norwegen: Deutsche Gewichtheber zwischen Top 6 & Pech

SID 13.10.2025 • 05:58 Uhr Bei der WM in Norwegen läuft für das deutsche Team nicht alles nach Plan.

Zwei sechste Plätze, aber auch bittere Rückschläge: Für die deutschen Gewichtheberinnen und Gewichtheber lief bei den Weltmeisterschaften im norwegischen Förde nicht alles nach Plan. „Für uns war es ein echtes Auf und Ab der Gefühle“, sagte Michael Vater, Sportdirektor beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG): „Doch gerade solche Momente zeigen, wo wir stehen, wohin die Reise geht – und vor allem, welches Potenzial in unserem jungen Team steckt.“

Platz sechs für Klug und Friedrich: Teilerfolg bei der WM in Norwegen

Nach der starken EM im vergangenen April in Moldau wollte das deutsche Aufgebot in Norwegen die nächste Schritte auf dem Weg in Richtung der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles machen. Das gelang zumindest teilweise: WM-Debütantin Kiara Klug (+86kg) und Doppel-Europameister Raphael Friedrich (-94kg) belegten nach guten Leistungen jeweils Platz sechs im Reißen.

Kein gültiger Stoß, Verletzungspech – Velagic bleibt zuversichtlich

Im Stoßen schaffte Friedrich dann aber keinen gültigen Versuch. Zudem verletzte sich Lucas Müller (-88kg) während seines Wettkampfes und konnte so nicht im Stoßen antreten. „Es ist besonders ärgerlich, da unsere beiden Athleten das Potenzial hatten, eine Top-Sechs-Platzierung im Zweikampf zu schaffen“, sagte Bundestrainer Almir Velagic: „Trotzdem haben unsere Athletinnen und Athleten in den letzten Monaten eine gute Entwicklung hingelegt und wir werden in den kommenden Wettkämpfen wieder zeigen, was wir draufhaben.“

Vater setzt auf Analyse und Strategie: „Der Weg ist klar“