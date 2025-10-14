Turn-WM Indonesien: CAS bestätigt Israels Ausschluss

SID 14.10.2025 • 13:01 Uhr Der israelische Verband rief den Sportgerichtshof an, um seinen Sportlern die Teilnahme an der WM noch zu ermöglichen - ohne Erfolg.

Der Ausschluss von der Weltmeisterschaft bleibt bestehen: Die israelischen Turner dürfen auch nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht an den am Sonntag beginnenden Titelkämpfen in Indonesien teilnehmen.

Die „Anträge auf dringende einstweilige Maßnahmen“ seien vom CAS geprüft und abgelehnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs am Dienstag.

CAS lehnt einstweilige Maßnahmen ab

Der israelische Turnverband hatte sich an den CAS gewandt und gefordert, dass entweder die Teilnahme der eigenen Athletinnen und Athleten garantiert wird oder die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise verlegt wird.

Das Gericht erklärte nun, dass diese Berufung zwar noch laufe, einstweilige Maßnahmen aber nicht ergriffen würden.

Visa-Stopp für Israels Turner – FIG reagiert nicht

Am vergangenen Donnerstag hatte die indonesische Regierung die Visa der Athletinnen und Athleten aus Israel annulliert.

Der zuständige Minister für Rechtsangelegenheiten und Menschenrechte des muslimisch geprägten Landes, Yusril Ihza Mahendra, hatte die Entscheidung mit dem Gaza-Krieg begründet.

Der Turn-Weltverband FIG akzeptierte anschließend den Beschluss und kündigte an, keine Maßnahmen gegen das Vorgehen der Regierung ergreifen zu wollen.

DTB-Initiative verpufft – Österreich verweigert Unterstützung

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hatte hingegen mit Unverständnis auf die Entscheidung reagiert und weitere europäische Nationalverbände um Unterstützung gebeten. Zu einem geplanten gemeinsamen Brief mit dem österreichischen und dem Schweizer Turnverband an den FIG kam es allerdings nicht.

Wie Der Standard berichtet, wollte Österreichs Verbandspräsidentin Gabriela Jahn als Vertreterin eines „neutralen Landes“ keinerlei Forderungen gegenüber dem Weltverband erheben.