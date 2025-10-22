Enhanced Games: Doping-Experte warnt vor ungetesteten Substanzen

SID 22.10.2025 • 10:53 Uhr Bei den Dopingspielen 2026 in Las Vegas werden auch Substanzen zum Einsatz kommen, die noch nicht getestet sind - da ist sich Experte Fritz Sörgel sicher.

Doping-Experte Fritz Sörgel (75) befürchtet für die Enhanced Games den Einsatz bislang unbekannter Methoden und Mittel - mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Für den Aufbau des Spektakels wird es keine Hemmungen mehr geben“, sagte der Nürnberger Pharmakologe im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sörgel prophezeit: „Man wird skrupellos – und hinter vorgehaltener Hand – auch Substanzen einsetzen, die noch nicht richtig getestet sind.“

„Enhanced Games“: Doping-Fest in Las Vegas lockt mit Weltrekord-Prämien

Die Enhanced Games, bei denen Doping unter ärztlicher Kontrolle ausdrücklich freigegeben ist, sollen im Mai 2026 in Las Vegas mit den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben ausgetragen werden. Erklärtes Ziel für die Wettbewerbe sind Weltrekorde, die mit Extra-Prämien belohnt werden. Die Antritts- und Preisgelder haben auch den deutschen Schwimmer Marius Kusch angelockt.

Sörgel warnt vor gefährlicher Doping-Spirale