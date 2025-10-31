Sport-Streit: DOSB lehnt Regierungsentwurf zur Förderung ab

SID 31.10.2025 • 15:04 Uhr Die Bundesregierung nimmt im Alleingang einen weiteren Anlauf Richtung Sportfördergesetz. Der DOSB ist empört.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) lehnt den Referentenentwurf der Bundesregierung zum Sportfördergesetz entschieden ab. Das teilte der Dachverband am Freitag nach einer ersten inhaltlichen Prüfung mit.

DOSB-Chef feiert Reformschub – und rügt Kanzleramt

„Wir begrüßen, dass die Bundesregierung das Sportfördergesetz wieder aufgegriffen hat und das Vorhaben vorantreibt, denn klar ist: Es braucht Veränderungen“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: „Das Vorgehen des Bundeskanzleramtes bei diesem so wichtigen Thema für den deutschen Sport ist jedoch bedauerlich.“

Sportfördergesetz aus dem Hinterzimmer – DOSB fühlt sich übergangen

Die Bundesregierung hatte vergangene Woche im Alleingang den nächsten Anlauf zu einem Sportfördergesetz unternommen. Der Referentenentwurf erreichte den DOSB unvorbereitet. „Am Ende bleibt das Gefühl, dass die Regierung hier bewusst den Weg um den Sport herum gesucht hat, weil sie davon ausgehen musste, dass wir den Gesetzentwurf in seiner aktuellen Form nicht gutheißen können“, sagte Weikert weiter.

Verband pocht auf Finanzzusagen – Mindestsumme gefordert

Der DOSB kritisiert insbesondere die Tatsache, dass das Bekenntnis der Regierung zu seiner finanziellen Verantwortung für den Spitzensport aus dem Entwurf gestrichen wurde. Der Verband fordert die Wiederaufnahme - und dass dieses mit einer „konkreten Mindestsumme für die Sportförderung“ versehen werde, hieß es in der Mitteilung.

Ärger um Stiftungsrat – DOSB warnt vor Einflussnahme

Auch die Verteilung der Sitze im Stiftungsrat innerhalb der noch zu gründenden unabhängigen Spitzensportagentur sorgt im DOSB für Unmut. Dem Entwurf zufolge soll dem organisierten Sport ein Sitz gewährt werden, Bund und Länder erhalten die vier weiteren. Dies würde den Spitzensport „anfälliger machen für den Einfluss nicht ausschließlich leistungsorientierter Partialinteressen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich alle wollen“, sagte Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB.

Weikert fordert Schulterschluss – Sport und Politik auf Augenhöhe

Weikert wünscht sich mehr Zusammenarbeit. „Dabei sollten wir eigentlich alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich den Spitzensport in unserem Land durch eine deutliche Steigerung der Effizienz, durch Bürokratieabbau und durch Unabhängigkeit von Einzelinteressen wieder erfolgreicher zu machen“, sagte der 63-Jährige: „Das kann aber nur funktionieren, wenn Politik und Sport auf Augenhöhe zusammenarbeiten.“

Countdown zur Anhörung – Gegenvorschläge müssen bis 19. November stehen