Indonesien stoppt Israel bei Turn-WM – Visa wegen Gaza-Krieg

SID 09.10.2025 • 18:53 Uhr Das muslimisch geprägte Gastgeberland steht auf der Seite der Palästinenser.

Gastgeber Indonesien lässt die Mannschaft Israels nicht zur anstehenden Turn-WM einreisen. Die Regierung habe die Visa für die israelischen Athletinnen und Athleten für die Titelkämpfe (19. bis 25. Oktober) in der Hauptstadt Jakarta annulliert, teilte der Minister für Rechtsangelegenheiten und Menschenrechte, Yusril Ihza Mahendra, mit.

Das überwiegend muslimische Land begründete die Entscheidung mit dem Gaza-Krieg. „Die indonesische Regierung verfolgt eine fest verankerte Politik, keine Kontakte zu Israel zu unterhalten, solange dieses Land die Existenz eines freien und souveränen Palästinas nicht anerkennt“, erklärte Mahendra.

Mehr als 500 Athletinnen und Athleten nehmen an der WM teil. Israel hätte auch Artem Dolgopyat in die Wettbewerbe geschickt, seinen Boden-Titel wird er nicht verteidigen können, sollte die Entscheidung bestehen bleiben.