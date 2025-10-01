Newsticker
WM-Silber! Olympiasiegerin Ricarda Funk glänzt im Kajak-Team

Kajak-Frauen holen WM-Silber

Das Team um Europameisterin Ricarda Funk muss sich im Wildwasser von Penrith nur Tschechien geschlagen geben.
Ricarda Funk sichert Silber im Teamwettbewerb
Ricarda Funk sichert Silber im Teamwettbewerb
© POOL/SID/OLIVIER MORIN
SID
Das Team um Europameisterin Ricarda Funk muss sich im Wildwasser von Penrith nur Tschechien geschlagen geben.

Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im australischen Penrith ihre erste Medaille gewonnen.

Die Olympiasiegerin von Tokio und Favoritin auf Einzelgold sicherte sich gemeinsam mit Elena Lilik und Emily Apel Silber im Kajak-Team. Geschlagen geben musste sich das Trio nur von Tschechien. 3,26 Sekunden fehlten Funk und den Schwestern Lilik und Apel zu Gold. Bronze ging an Slowenien. „Mit Platz zwei können wir sehr, sehr happy sein“, sagte Funk.

Lilik führt DKV-Team zur zweiten Medaille

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war es nach Silber für die Canadier-Frauen am Vortag die zweite Medaille bei den Wettbewerben auf der Olympiastrecke von Sydney 2000. Auch das Team mit der Olympiazweiten Elena Lilik war hinter Tschechien gelandet. „Mir ging es vor beiden Mannschaftsläufen nicht so gut, weil der Druck sehr hoch war. Umso glücklicher bin ich, dass wir diesen Lauf heute so gut runtergefahren sind. Ich bin mega stolz“, sagte Lilik.

Im Einzel unterstrich Funk (Bad Kreuznach) ihre Ambitionen. Die Europameisterin qualifizierte sich als Erste für das Halbfinale am Freitag. Ebenfalls weiter sind Lilik (Augsburg/17.) und Stefan Hengst (Hamm/22.).

Strafsekunden-Aus für Hegge und Apel – Teamstart platzt

Ausgeschieden sind dagegen bereits Noah Hegge, Olympiateilnehmer von Paris, und Apel (beide Augsburg). Beide bekamen jeweils 50 Strafsekunden für ein nicht korrekt befahrenes Tor und landeten nur auf den Plätzen 68 und 48. Am Teamwettbewerb konnten die deutschen Männer nicht teilnehmen, da nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Hannes Aigner (Augsburg) ein Boot fehlte.

