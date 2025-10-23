MotoGP-Saison für Weltmeister Márquez vorbei

SID 23.10.2025 • 12:58 Uhr Wegen seiner Schulterverletzung wird der Spanier in diesem Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen und auch den Test nach dem letzten Lauf verpassen.

Für Weltmeister Marc Márquez ist die MotoGP-Saison schon dreieinhalb Wochen vor dem Finale in Valencia gelaufen. Wegen seiner Schulterverletzung wird der Spanier in diesem Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen und auch den traditionellen Test direkt nach dem letzten Lauf verpassen. Das gab das Ducati-Werksteam am Donnerstag bekannt.

Márquez hatte Ende September in Japan seinen siebten MotoGP-Titel perfekt gemacht, war eine Woche später in Indonesien aber folgenschwer gestürzt. Der 32-Jährige erlitt eine Fraktur am Schulterblatt und musste operiert werden, die Hoffnungen auf ein Comeback noch in dieser Saison zerschlugen sich.

Márquez will Titel verteidigen

Die „klinische Entwicklung der Verletzung“ verlaufe zwar normal, aber Márquez müsse „vier Wochen lang seinen Arm komplett ruhigstellen, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann“, hieß es in der Mitteilung.