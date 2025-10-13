MotoGP-Schock: Márquez operiert – droht jetzt das Saison-Aus?

SID 13.10.2025 • 11:52 Uhr Der MotoGP-Weltmeister ist eine Woche nach seinem Sturz doch noch an der Schulter operiert worden. Der Zeitpunkt der Rückkehr ist offen.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ist eine Woche nach seinem Sturz in Indonesien doch noch an seiner verletzten Schulter operiert worden. Die siebentägige Ruhigstellung der betroffenen Partien habe bei dem Spanier nicht zu der erhofften Stabilisierung geführt, teilte sein Ducati-Rennstall mit. Angesichts des Risikos einer „verbleibenden Instabilität“ seien daher die betroffenen Bänder bei einem Eingriff in Madrid „repariert“ worden.

Saisonaus droht: Márquez’ Rückkehr ungewiss

Wann Márquez auf das Motorrad zurückkehrt, hänge vom weiteren Heilungsprozess ab, hieß es weiter. Damit droht dem 32-Jährigen ein vorzeitiges Saisonaus, das letzte von noch vier ausstehenden Rennen findet am 16. November in Valencia statt. Schon vor der Operation war klar, dass Márquez weder in Australien (17. bis 19. Oktober) noch in Malaysia (24. bis 26. Oktober) an den Start gehen wird.

MotoGP: Start-Kollision in Indonesien

Márquez war beim Großen Preis von Indonesien schon kurz nach dem Start spektakulär abgeflogen, weil ihn der von Platz eins auf sieben zurückgefallene Sprintsieger Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) ins Hinterrad gefahren war. Beide landeten heftig im Kiesbett, konnten aber selbstständig wieder aufstehen. Die Ärzte von Márquez hatten sich zunächst gegen eine Operation entschieden.