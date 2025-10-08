Para-EM: Hiltrop glänzt – Vier deutsche Medaillen in Osijek

SID 08.10.2025 • 15:27 Uhr Deutschland darf sich bei der Para-EM über mehrere Medaillen im Sportschießen freuen. Insbesondere die Bilanz von Natascha Hiltrop ist beeindruckend.

Die deutschen Sportschützen haben die Para-EM im kroatischen Osijek mit vier Medaillen abgeschlossen. Die dreimalige Paralympics-Siegerin Natascha Hiltrop ragte mit zweimal Einzel-Silber im Kleinkaliber-Dreistellungskampf sowie im Liegendschießen heraus. Dazu holte sie in den Team-Wettbewerben gemeinsam mit Tjark Liestmann und Bernhard Fendt jeweils Bronze.

Bundestrainer Krenn lobt Nataschas Weltklasse-Form