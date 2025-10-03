Newsticker
MotoGP-Schock: Doppel-Sturz! Márquez muss in Indonesien ins Q1

Probleme bei Weltmeister Márquez: Zwei Stürze und ein Umweg

Der Spanier verpasst auf der Ducati erstmals in dieser Saison den direkten Einzug ins Q2. Francesco Bagnaia ergeht es nicht besser.
Zweimal am Boden: Marc Márquez
Zweimal am Boden: Marc Márquez
SID
Der Spanier verpasst auf der Ducati erstmals in dieser Saison den direkten Einzug ins Q2. Francesco Bagnaia ergeht es nicht besser.

Wenige Tage nach seiner Krönung plagen MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ungewohnte Probleme. Beim Großen Preis von Indonesien stürzte der Spanier im Training am Freitag gleich zweimal und verpasste erstmals in dieser Saison den direkten Einzug ins Qualifying 2. Damit muss der frischgebackene Champion am Samstag (4.50 Uhr MESZ/Sky) den Umweg über das Q1 gehen.

Bagnaia scheitert im Q1 – Ducati-Debakel wie zuletzt in Valencia 2023

In Francesco Bagnaia (Italien) schaffte es auf dem Mandalika Circuit auch der zweite Ducati-Werksfahrer nicht ins Q2, ein solches Scheitern hatte es bei den Roten zuletzt in Valencia 2023 gegeben. Nur die beiden Zeitschnellsten des Q1 dürfen in der Motorrad-Königsklasse am Q2 der zwölf Besten teilnehmen.

Bestzeit für Bezzecchi – Márquez fehlen 68 Tausendstel

Márquez wurde direkt hinter seinem jüngeren Bruder Alex (Ducati), der in der Trainingssession ebenfalls stürzte, Elfter - 0,068 Sekunden fehlten zum Weiterkommen. Bagnaia enttäuschte und wurde nur 17. Die Bestzeit holte dessen Landsmann Marco Bezzecchi auf der Aprilia vor Rookie Fermin Aldeguer (Ducati) und Pedro Acosta (KTM/beide Spanien).

Marc Márquez hatte am vergangenen Wochenende in Motegi/Japan seinen siebten MotoGP- und insgesamt neunten WM-Titel geholt.

