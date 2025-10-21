Schach-Großmeister mit 29 Jahren überraschend gestorben

SID 21.10.2025 • 09:22 Uhr Der US-Amerikaner Daniel Naroditsky wird nur 29 Jahre alt. Die Todesursache ist unbekannt.

Der Schach-Großmeister Daniel Naroditsky ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Das teilte das Charlotte Chess Center im Namen seiner Familie bei X mit.

„Daniel war ein talentierter Schachspieler, Kommentator und Pädagoge und ein geschätztes Mitglied der Schachgemeinschaft“, hieß es in dem Statement. Informationen zur Todesursache wurden nicht genannt.

Der US-Amerikaner, der auch als Streamer tätig war, habe „eine entscheidende Rolle bei der Popularisierung von Schachinhalten im Internet gespielt und damit die Kluft zwischen Profi- und Amateurschach überbrückt“, schrieb der Weltverband FIDE: „Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die vor ihrem 30. Lebensjahr so viel erreichen.“

„Bin am Boden zerstört“

Laut der New York Times war Naroditsky bereits im Alter von neun Jahren die Nummer eins in seinem Heimatland.