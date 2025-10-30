Sportfördergesetz: Sporthilfe fordert Athleten-Fokus

SID 30.10.2025 • 11:06 Uhr Die Stiftung begrüßt die Initiative des Bundeskanzleramts, mahnt aber wie auch andere Organisationen zuvor Optimierungen an.

Die Debatte um den Entwurf für das neue Sportfördergesetz geht in die nächste Runde. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat sich nun „grundsätzlich“ positiv über den vom Bundeskanzleramt in der vergangenen Woche vorgelegten Plan geäußert, dabei aber eine Fokussierung auf die Belange von Sportlerinnen und Sportler angemahnt.

Sporthilfe drängt auf echte Athleten-Wirkung statt neuer Bürokratie

Es werde entscheidend sein, hieß es in einer Erklärung der Sporthilfe am Donnerstag, „dass die Reform bei den Athletinnen und Athleten Wirkung zeigt, nicht in neuen Verwaltungsebenen“. Dann könne das Gesetz durchaus eine „Wende bringen“, sagte Vorstandsmitglied und Fecht-Olympionike Max Hartung: „Wir stehen bereit, unsere Erfahrung einzubringen, damit die Umsetzung schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll erfolgt.“

Hartung pocht auf starke, unabhängige Spitzensport-Agentur

Es gelte, zukünftig, „bewährte Systeme zu nutzen, besonders in der individuellen Athletenförderung“, hieß es in der Erklärung weiter. Zudem sei es wichtig, die geplante neue Spitzensportagentur „mit klarer Kompetenzorientierung und Unabhängigkeit“ zu gestalten und dabei Perspektiven aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft einfließen zu lassen. „Es geht um Wirkung, Effizienz und Glaubwürdigkeit“, sagte Hartung: „Nur wenn der Spitzensport funktioniert, funktioniert auch das, wofür er steht: Leistung, Haltung und Zusammenhalt.“

Fahrplan der Spitzensport-Reform: Von Dezember-Beschluss bis Sommer-Start

Das für den Sport zuständige Bundeskanzleramt hatte den Referentenentwurf am Donnerstag vorgelegt. Nach Beratungen mit den Ländern und Verbänden ist ein Kabinettsbeschluss für Dezember avisiert. Das parlamentarische Verfahren soll 2026 beginnen, das Gesetz im Sommer in Kraft treten. Dann soll auch die zu gründende Spitzensportagentur als Herzstück der Reform ihre Arbeit aufnehmen.

Der Bund nimmt auf Vorlage des Entwurfs der gescheiterten Ampelregierung einen neuen Anlauf, die Spitzensportförderung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Dabei gilt es, den Einfluss von Politik und Sport zu regeln - insbesondere in der Spitzensportagentur.

DOSB wittert „Verstaatlichung“ – Athleten sehen Erwartungen enttäuscht