Superbike-Star Razgatlioglu holt Titel-Hattrick – jetzt MotoGP!

SID 19.10.2025 • 16:17 Uhr Der türkische BMW-Pilot holt in Jerez vor dem Wechsel in die Königsklasse seinen dritten Titel.

Toprak Razgatlioglu hat seinen Titel in der Superbike-WM erfolgreich verteidigt und wechselt als dreimaliger Champion in die Motorrad-Königsklasse MotoGP. Dem türkischen BMW-Piloten reichte im letzten Saisonrennen in Jerez/Spanien ein dritter Platz, um die Krone in der Meisterschaft für seriennahe Maschinen zu behaupten. Sein einzig verbliebener Konkurrent Nicoló Bulega (Italien/Ducati) gewann den Lauf am Sonntag, konnte „El Turco“ aber nicht mehr abfangen.

Vom BMW-Champion zum MotoGP-Pilot: Razgatlioglu vollzieht den großen Wechsel

Razgatlioglu hatte in der Superbike-WM 2021 auf einer Yamaha triumphiert und im Vorjahr BMW den ersten Titel geschenkt. Nun verabschiedet sich der 29-Jährige aus der Rennserie mit dem zweiten Gesamtsieg für den deutschen Hersteller. Razgatlioglu geht in der nächsten Saison für den Yamaha-Rennstall Pramac in der MotoGP an den Start. Es kommt 2026 zum Platztausch, da der bisherige Pramac-Fahrer Miguel Oliveira (Portugal) zum BMW-Team wechselt.