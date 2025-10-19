Newsticker
Superbike-Star Razgatlioglu holt Titel-Hattrick – jetzt MotoGP!

Razgatlioglu geht als Weltmeister in die MotoGP

Der türkische BMW-Pilot holt in Jerez vor dem Wechsel in die Königsklasse seinen dritten Titel.
Abschied als Weltmeister: Toprak Razgatlioglu
© IMAGO/Anadolu Agency/SID/Burak Akbulut
SID
Toprak Razgatlioglu hat seinen Titel in der Superbike-WM erfolgreich verteidigt und wechselt als dreimaliger Champion in die Motorrad-Königsklasse MotoGP. Dem türkischen BMW-Piloten reichte im letzten Saisonrennen in Jerez/Spanien ein dritter Platz, um die Krone in der Meisterschaft für seriennahe Maschinen zu behaupten. Sein einzig verbliebener Konkurrent Nicoló Bulega (Italien/Ducati) gewann den Lauf am Sonntag, konnte „El Turco“ aber nicht mehr abfangen.

Vom BMW-Champion zum MotoGP-Pilot: Razgatlioglu vollzieht den großen Wechsel

Razgatlioglu hatte in der Superbike-WM 2021 auf einer Yamaha triumphiert und im Vorjahr BMW den ersten Titel geschenkt. Nun verabschiedet sich der 29-Jährige aus der Rennserie mit dem zweiten Gesamtsieg für den deutschen Hersteller. Razgatlioglu geht in der nächsten Saison für den Yamaha-Rennstall Pramac in der MotoGP an den Start. Es kommt 2026 zum Platztausch, da der bisherige Pramac-Fahrer Miguel Oliveira (Portugal) zum BMW-Team wechselt.

In diesem Jahr feierte Razgatlioglu zwischenzeitlich 13 Siege nacheinander und stellte seinen Rekord aus der vorherigen Saison ein.

