WM-Schock in Jakarta: DTB-Turner patzen – Nur Eder glänzt

SID 19.10.2025 • 16:17 Uhr Nur Timo Eder darf sich noch realistische Hoffnungen auf eine Finalteilnahme machen.

Die deutschen Turner haben bei der WM im indonesischen Jakarta eine ernüchternde Qualifikation erlebt. In Timo Eder darf sich nur ein deutscher Starter noch realistische Hoffnungen auf einen Platz im Mehrkampffinale machen, in den Einzelwertungen waren die Teilnehmer des Deutschen Turner-Bundes (DTB) weiter von den Finals weg als erhofft.

Timos Chance lebt – Enttäuschung an den Geräten

„Timo hat sich eine ganz gute Ausgangsposition dafür geschaffen, dass es reichen kann“, sagte Cheftrainer Jens Milbradt mit Blick auf den Mehrkampf, seine Enttäuschung über die Gesamtleistungen konnte er jedoch nicht verbergen: „Unser Ziel war es, an den Einzelgeräten etwas dichter an den Finals zu sein. Da ist viel schiefgegangen heute.“

Nils Dunkel patzt – Mehrkampf-Finale in weiter Ferne