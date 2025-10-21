Turn-WM: Schönmaier im Sprung-Finale – deutscher Lichtblick

SID 21.10.2025 • 16:30 Uhr Die deutschen Turnerinnen liefern eine solide Mannschaftsleistung ab.

Die deutschen Turnerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im indonesischen Jakarta für sportliche Lichtblicke gesorgt. Vom Wochenbett aus verfolgte die frischgebackene Mama Elisabeth Seitz, wie ihre ehemalige Teamkollegin Karina Schönmaier den Einzug sowohl ins Sprung- als auch ins Mehrkampffinale schaffte. In der Qualifikation belegte die 20-Jährige am Sprung Rang vier und im Mehrkampf Platz sechs. „Mit meinen Sprüngen bin ich sehr zufrieden“, sagte Schönmaier bereits am Montag. „Ich denke, das sollte für das Sprungfinale reichen.“ Damit sollte sie Recht behalten.

Schönmaier im Einzelfinale, Nachwuchs überzeugt

Als einzige deutsche Turnerin erreichte Schönmaier bei dieser WM ein Einzelfinale. In Abwesenheit von den Turn-Stars Simone Biles (USA) und Rebeca Andrade (Brasilien) steht sie gemeinsam mit der 17-jährigen Silja Stöhr am Donnerstag im Finale. „Ich bin unglaublich stolz und glücklich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis“, sagte Stöhr nach der Qualifikation. Auch die erst 15-jährige Jesenia Schäfer zeigte eine starke Leistung und belegte Rang 31.

Eder im Mehrkampf-Finale, Dunkel enttäuscht knapp draußen

Bei den Männern schaffte Timo Eder als einziger Deutscher den Sprung ins Mehrkampffinale. Nils Dunkel verpasste als 26. den Einzug unter die 24 besten Turner nur knapp. „Das ist definitiv eine Enttäuschung. Ich habe die Tür aufgemacht für Länder, die normalerweise hinter mir bleiben sollten“, sagte der 28-Jährige aus Halle/Saale. Auch Gabriel Eichhorn, Bruder von Elisabeth Seitz und damit nun Onkel, sowie Artur Sahakyan verpassten die Einzelfinals deutlich.

Final-Marathon voraus: Schönmaier kündigt schwereren Sprung an